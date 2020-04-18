«Я люблю тебя жизнь»: финский полицейский поддержал граждан песней во время карантина

В Финляндии бодрость духа во время самоизоляции поддерживают при помощи выдающегося голоса одного известного на всю страну полицейского. Петрус Шредерус не только страж порядка, но еще и профессиональный тенор.

Во время работы, когда идет по пустынному городу, он поет на финском хорошо известную в нашей стране песню «Я люблю тебя жизнь».

Популярную советскую песню композитора Колмановского на стихи Константина Ваншенкина впервые исполнил легендарный Марк Бернес.

В России также стараются не унывать во время самоизоляции. Как и в Италии жители Краснодара и подмосковного Видного вышли на балконы и хором исполнили песню «Любэ» «Конь».