Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Благодартный огонь доставили из Иерусалима в Москву. Спецборт приземлился в аэропорту Внуково, далее святыню доставят на службу в храм Христа Спасителя.

Впервые почти за тысячу лет торжественная церемония появления Благодатного огня в храме Гроба Господня прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих в связи с жесткими ограничительными мерами в период пандемии коронавируса. В Москве Благодатный огонь также не встречали массово из-за режима самоизоляции.

По традиции, в ближайшее время частицы благодатного огня будут отправлены по всему миру.

Церемония схождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне Пасхи. На глазах верующих воспламеняются лампада и 33 свечи, число которых соответствует количеству земных лет, прожитых Иисусом Христом. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.