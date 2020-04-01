СМИ: найден способ уничтожить коронавирус

Специалисты из Сколково создали установку, с помощью которой можно создать жидкость, уничтожающую коронавирус. Это обработанная холодной плазмой вода. Она может быть смертельна для бактерий, грибков и вирусов.

Установка, разработанная учеными, производит холодную плазму - газ из заряженных и незаряженных частиц. После попадания в воду, атомы теряют часть электронов и не могут соединиться в молекулу H2O. Из-за этого появляются активные частицы, которые и могут повредить оболочки вирусов.

«Методика получения такой воды с дезинфекционными свойствами в принципе перспективна. Но она требует ряда доработок и должна обязательно сопровождаться простой методикой количественного определения содержания в ней активных ионов и молекул. Также необходимо проверить действие такой воды именно на вирусах, которые имеют липидную оболочку. К ним относится и коронавирус», - цитирует сайт газеты «Известия» завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, члена-корреспондент РАН Сергея Нетесова.

Новую жидкость ученые предполагают распылять в воздухе, а также обрабатывать ей медицинские маски и поверхности. Сейчас в борьбе с инфекцией используют средства на основе спирта и хлорки. Новая разработка не имеет специфического запаха, а ее стоимость может составлять около 100 рублей за тысячу литров. Сейчас ученые оформляют патент на изобретение и занимаются подготовкой к серийному производству.