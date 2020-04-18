Двухнедельная соната: известная пианистка на карантине играет для жителей Хабаровска

На протяжении последних дней посреди Хабаровска можно услышать звуки классической музыки в прекрасном исполнении. Там в обсервации на двухнедельном карантине после гастролей в Сеуле находится всемирно известная пианистка Валентина Лисица.

Из 32-х сонат осталось доучить всего шесть. Все произведения она исполнит сначала в Хабаровске, а затем и в Москве - сразу после окончания карантина. Об этом Валентина Лисица рассказала корреспонденту «Звезды» по видеосвязи, объяснив, что инструмент, которого пианистке не хватало для практики, преподнесли ей жители Хабаровска.

«Когда в первый раз пошли новости, когда мы прилетели, что пианистка страдает без инструмента, на меня сразу посыпались предложения от неравнодушных», - рассказала Елена.

Она объяснила, что последний, самый крупный инструмент – полноценный концертный рояль привезли из филармонии.

Пианистка выразила большую благодарность жителям Хабаровска и призналась, что о ней и ее коллегах в городе заботятся невероятно внимательно и хорошо.