В Москве произвели дезинфекцию дорог и общественных мест
Четвертая по счету масштабная операция по обработке общественных мест прошла в столице.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Масштабная дезинфекция дорог и общественных мест - уже четвертая по счету - прошла сегодня в Москве.
Особое внимание работники дорожных служб уделили прилегающим к метро территориям, остановкам и медицинским учреждениям. А вот подъезды многоквартирных домов коммунальные службы обрабатывают ежедневно.
Кроме того, сегодня утром была проведена обработка санитарными средствами Курского и Казанского железнодорожных вокзалов.
Общая площадь обработки помещений составляет более 300 миллионов квадратных метров.
Такие меры предпринимаются властями столицы для противодействия распространения инфекции коронавируса и защиты граждан от заражения.