Поток россиян в Крым резко увеличился за сутки

Количество россиян, желающих приехать в Крым, только за последние сутки возросло сразу до 40%. Как отметила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская, поток граждан въезжает на территорию через Крымский мост.

На совещании по противодействию коронавирусной инфекции медик доложила, что поток мигрантов, прибывающих на полуостров на поездах или самолетах резко сократился за последние две недели и сейчас минимален.

На вопрос, как скажется прибытие в Крым большого количества людей на эпидемиологической обстановке в регионе, Пеньковская ответила, что все будет зависеть от сознательности граждан, которые должны называть причину и место своего пребывания в Крыму.

Как сообщили в аэропорту Симферополя, за последние 12 дней апреля поток пассажиров на полуостров сократился на 85% по сравнению с тем же периодом 2019 года.