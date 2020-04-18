Назван новый редкий симптом коронавируса

Еще одним отличительным симптомом наличия инфекции коронавируса в организме, о котором ранее было неизвестно специалистам, может быть покраснение глаз.

По словам эксперта Йельского университета США Винсенте Диаза, новый симптом является необычным и редким. Специалист в интервью Daily Mirror пояснил, что вирус может воздействовать на поверхность глаз у небольшого процента людей.

В любом случае ученый подчеркнул необходимость обратиться к врачу, если у заболевшего также наличествуют и другие симптомы COVID-19: респираторных заболеваний или лихорадка.

Диаз также отмечает, что покраснение глаз может также быть признаком обычного конъюнктивита, вызванного аллергической реакцией организма.