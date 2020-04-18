Назван новый редкий симптом коронавируса
О нем рассказал журналистам специалист Йельского университета (США) Винсенте Диаз.
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Еще одним отличительным симптомом наличия инфекции коронавируса в организме, о котором ранее было неизвестно специалистам, может быть покраснение глаз.
По словам эксперта Йельского университета США Винсенте Диаза, новый симптом является необычным и редким. Специалист в интервью Daily Mirror пояснил, что вирус может воздействовать на поверхность глаз у небольшого процента людей.
В любом случае ученый подчеркнул необходимость обратиться к врачу, если у заболевшего также наличествуют и другие симптомы COVID-19: респираторных заболеваний или лихорадка.
Диаз также отмечает, что покраснение глаз может также быть признаком обычного конъюнктивита, вызванного аллергической реакцией организма.