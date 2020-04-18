Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков был официально обвинен в коррупции.

Сегодня, 18 апреля, политик был арестован по решению суда за взятку в особо крупном размере. Арест должен продлиться до 16 июня текущего года. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Незадолго до этого в СК сообщили, что между «Управлением капитального строительства» Хакасии и организацией-подрядчиком был заключен контракт более чем на 480 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на строительство в рамках реализации нацпроекта.

Как указывает следствие, вчера, 17 апреля, Новиковым было получено два миллиона рублей от представителя компании-подрядчика. Политик ожидал взятку на сумму 12 миллионов за способствование заключению контракта и обеспечение своевременной оплаты работ организации-подрядчика.