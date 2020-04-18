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В Россию прибыла партия медицинских масок из Узбекистана

Валентина Пескова
18:53 18.04.2020
Это первая партия гуманитарной помощи, которую направило правительство страны для помощи РФ в борьбе с коронавирусом.
В Россию прибыла партия медицинских масок из Узбекистана
© Фото: Wang Quanchao, Xinhua, Globallookpress

Первая партия гуманитарной помощи из Узбекистана - медицинские маски - прибыла вечером в Москву. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

Как пишет «Интерфакс», всего в Россию от узбекистанских партнеров будет поставлено пять миллионов медицинских масок, а также медицинская марля.

По словам заместителя председателя правительства РФ, полученные медицинские изделия в первую очередь направят тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией.

По данным оперативного штаба на сегодня в России зафиксировано 36793 случая заболевания COVID-19, из них 4795 - за последние сутки. 3057 пациентов уже вылечились, 313 человек умерли.

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