В Россию прибыла партия медицинских масок из Узбекистана

Первая партия гуманитарной помощи из Узбекистана - медицинские маски - прибыла вечером в Москву. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

Как пишет «Интерфакс», всего в Россию от узбекистанских партнеров будет поставлено пять миллионов медицинских масок, а также медицинская марля.

По словам заместителя председателя правительства РФ, полученные медицинские изделия в первую очередь направят тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией.

По данным оперативного штаба на сегодня в России зафиксировано 36793 случая заболевания COVID-19, из них 4795 - за последние сутки. 3057 пациентов уже вылечились, 313 человек умерли.