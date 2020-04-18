В РПЦ приравняли инопланетян к демонам

В Русской православной церкви заявили, что за пределами нашей планеты не может существовать инопланетных цивилизаций. Аргументацией послужил тот факт, что о пришельцах ничего не было сказано в Священном Писании.

«Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», - объяснил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

В качестве доказательства он обратился к монографии Серафима Роуза «Православие и религия будущего» 1975 года. Автор книги приводит истории людей, утверждавших, что они видели НЛО, сравнивая их с рассказами о явлении нечистых сил.

Иларион посчитал правдоподобной версию о том, что свидетели появления инопланетян в действительности встречали демонов, «в существование которых многие сейчас отказываются верить». Об этом священнослужитель рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит добавил, что Церковь верит в ангелов и бесов. Причем вера эта подтверждается не только Библией, но находит многочисленные доказательства из жизни «церковных людей».