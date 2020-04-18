Российские врачи вылечили 15 пациентов от COVID-19 в итальянском Бергамо

В госпитале в итальянском Бергамо стало меньше на 15 пациентов с коронавирусом. Сегодня оттуда выписались первые 15 граждан Италии, которые проходили лечение под надзором российских военных врачей.

Около 40 больных сейчас остаются под наблюдением наших медиков. Российские эпидемиологи работают в клинике практически круглосуточно. Помогают местным врачам и медсестрам.

Одновременно российские специалисты РХБЗ продолжают дезинфекцию пансионатов для пожилых людей. Они обработали более 60 зданий. Сейчас военные проводят дезинфекцию в медицинском институте Палаццолло в Ломбардии.

В конце марта правительство РФ направило в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавируса 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. В страну прибыли более 100 специалистов в области эпидемиологии и вирусологии, врачебно-сестринские бригады прибыли в страну, привезя с собою оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.