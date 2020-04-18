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Минздрав протестировал китайский препарат для лечения COVID-19

Валентина Пескова
17:46 18.04.2020
В министерстве здравоохранения проверили эффективность лекарства, используемого китайскими коллегами при лечении больных коронавирусом.
Минздрав протестировал китайский препарат для лечения COVID-19
© Фото: Cheng Min, XinHua, Globallookpress

В российском Минздраве сообщили о результатах теста китайского медицинского средства, используемого врачами Поднебесной для лечения пациентов с диагнозом коронавируса.

«Китайский "Гидроксихлорохин", разрешенный для лечения пациентов с коронавирусом, по эффективности не отличается от российских аналогов», - отметили в министерстве здравоохранения.

Российские медики получили от китайских коллег почти 70 тысяч упаковок гидроксихлорохина, после чего правительство РФ поручило специалистам использовать этот препарат. Изначально гидроксихлорохин предназначался для лечения малярии, но зарекомендовал себя, как средство от COVID-19. 

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