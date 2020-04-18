Минздрав протестировал китайский препарат для лечения COVID-19

Российские медики получили от китайских коллег почти 70 тысяч упаковок гидроксихлорохина, после чего правительство РФ поручило специалистам использовать этот препарат. Изначально гидроксихлорохин предназначался для лечения малярии, но зарекомендовал себя, как средство от COVID-19.

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