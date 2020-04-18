Диетологи рассказали, как правильно питаться на карантине

Диетологи отметили, что во время режима самоизоляции, введенного для противодействия эпидемии COVID-19, важно снизить нагрузку на желудок и контролировать питание.

«Нагрузка для желудка в виде переедания примерно такая же, как и после новогодних праздников», - отметила врач-диетолог и терапевт Екатерина Белова в интервью.

Эксперты порекомендовали для снижения негативного влияния на органы пищеварения добавить в свой рацион побольше овощей и фруктов – свежих или замороженных. Чтобы обеспечить организм витаминами, не утяжеляя при этом питание, можно обратиться также к ягодам и зелени.

При этом от хлебобулочных изделий, в особенности сладких, лучше отказаться и по возможности заменить их полезными десертами.

Также для поддержания здоровья стоит организовать режим питания, который должен состоять из трех классических приемов пищи и обязательных перекусов между ними. При этом, желательно следовать хорошо известному правилу диетологов – есть маленькими порциями, но часто.

«Между завтраком и обедом, обязательно фрукт яблоко или салат», - цитируют врача-диетолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО Елену Чедию РИА Новости.

Чедия заметила, что такой перекус даст чувство насыщения, но будет не слишком калорийным. Также важно, чтобы ужин был не меньше, чем за четыре часа до сна. Но этот прием пищи стоит сделать плотным, чтобы не проголодаться к ночи, и включающим белковое блюдо.

При этом, как указывают эксперты, при наличии индивидуальных особенностей здоровья питание стоит определять в соответствие с ними.

«После карантина можно выйти, сильно навредив себе - не только фигуре, но и здоровью», - отметила Белова.

Диетолог объяснила, что неправильно питание в самоизоляции ведет к обострению болезней органов пищеварения. Переход от постоянного переедания к нормальному режиму питания может вызвать сложности у людей с определенными нарушениями здоровья. В частности это относится к людям с ожирением и женщинам в постклимактерическом периоде.