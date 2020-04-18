Врач раскрыл верный способ дезинфекции защитной маски

Врач-педиатр Евгений Комаровский, известный по проекту для молодых мам на телевидении, рассказал о правильном способе дезинфекции защитных масок, которые сейчас вынуждены носить люди в условиях эпидемии коронавируса.

По словам педиатра, подвергать маску после ношения обработке специальным образом - кипятить, гладить или даже греть в микроволновке (как советуют некоторые специалисты) - нет необходимости.

А если у вас накопилось несколько использованных масок (речь идет о защитных средствах многоразового использования), то их стоит собирать в полиэтиленовый пакет, после чего постирать вручную в емкости с чистящим средством. Затем маски можно просушить и использовать для повторного ношения.

Медик предупредил, что его способ официально не одобрен экспертами, однако будет выходом для тех, у кого нет средств, чтобы покупать новые маски при каждом выходе на улицу.

«Лучше так, чем ходить без них», - заявил Комаровский на своем YouTube-канале.

Ранее врач заявил, что медики всегда должен быть уверены в собственной безопасности, поэтому посоветовал коллегам, которые лечат больных коронавирусом и боятся от них заразиться, лучше сразу уволиться с работы.