Мишустин расширил список сфер, пострадавших от COVID-19
Cогласно распоряжению премьер-министра РФ, теперь в него включены зоопарки и музеи.
© Фото: пресс-служба правительства РФ
В разделе отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, в пункте «Культура, организация досуга и развлечений» появились дополнительные наименования учреждений.
Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, теперь в список включена еще деятельность музеев и зоопарков.
Кроме того, в перечне появился новый раздел - «Розничная торговля непродовольственными товарами». Туда относится в том числе торговля автомобилями, мотоциклами, товарами общего ассортимента, культурно-развлекательного назначения, одеждой и обувью.