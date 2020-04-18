Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Лампаду с огнем передал делегации из столицы посол России в Израиле.
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Российская делегация, получившая Благодатный огонь для пасхального богослужения, покинула Тель-Авив на самолете и летит в Москву.
Директор фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев получил лампаду на территории иностранного государства от посла России в Израиле Анатолия Викторова. После этого спецборт, в который загрузили неотъемлемый символ церковного праздника, вылетел в столицу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.
Самолет должен будет приземлиться в аэропорте Внуково в 20.30. Пламя будет доставлено в Храм Христа Спасителя перед началом ночной пасхальной службы.