Умер депутат Мособлдумы, у которого выявили коронавирус

Депутат Московской областной думы Иван Жуков умер в возрасте 64 лет от инфекции COVID-19. Об этом сообщили его коллеги на сайте Мособлдумы. На совещании с членами регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил наградить Ивана Жукова орденом посмертно.

«Сегодня утром скончался, как звали его все, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение, наградить его орденом "За доблесть и мужество"», - заявил Воробьев в эфире «360».

В 2016 году Иван Жуков был переизбран депутатом Московской областной думы на очередной срок. Среди его наград - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Коллеги охарактеризовали его, как настоящего профессионала, служившего примером безграничной преданности своему делу.