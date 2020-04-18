Пользоваться каршерингом в Подмосковье запретили до 1 мая

Временный запрет на пользование услугами каршеринга в Московской области продлили до 1 мая. Об этом распорядился губернатор региона.

Как говорится в постановлении, временный запрет по оказанию гражданам услуг по краткосрочной аренде автомобилей действует с 13 апреля по 1 мая 2020 года. Ранее этот период был ограничен 19 апреля.

Также в документе на интернет-портале правительства Московской области указано, что в регионе на тот же период приостановлена работа такси, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров. Исключение составляют легковые такси, имеющие на работу в данный период специальные разрешения, чтобы перевозить пассажиров и грузы.

Работа велопроката продолжает осуществляться в обычном режиме.