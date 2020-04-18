Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд рублей

Пять российских банков уже одобрили 2,5 тысячи заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования. Общая сумма займов оценивается в 4,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономики РФ. Данные меры осуществляются на фоне пандемии COVID-19.

«Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», - говорится в сообщении.

Российское правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Так, компании по 1 октября смогут взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка по такому кредиту составит 0%, а позже увеличится до 4%.