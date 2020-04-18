Роскосмос показал «Ракету Победы»

Роскосмос показал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14», который уже 25 апреля на «Ракете Победы» направится к Международной космической станции. Изображения были размещены в Twitter.

В сообщении, сопровождающем снимки, отмечается, что уже был проведен авторский осмотр корабля, а также выполнены накатка головного обтекателя и проверена стартовая готовность в составе космической головной части.

По данным Роскосмоса, «Ракета Победы» представляет собой носитель «Союза-2.1а» с нанесенным на него логотипом 75-й годовщины Победы. Также на нем изображена георгиевская лента и ордены Великой Отечественной войны.