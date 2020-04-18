Солнце за пеленой: Украине не удается справиться с пожарами в Чернобыле

Пока весь мир противостоит коронавирусу, на Украине приходится бороться не только с инфекцией. Пожары в Чернобыле вызывают большую тревогу.

Густой дым виден совсем рядом с Чернобыльской атомной станцией. Пламенем объяты леса со всех сторон от опасного объекта.

Пожары - и верховые, и низовые. Очаги возгорания выглядят жутко даже для спасателей. Всего в тушении задействованы более тысячи специалистов и свыше ста пятидесяти единиц техники, включая авиационную. Именно с высоты птичьего полета становится полностью понятен масштаб происходящего.

Пока спасатели пытаются на месте справиться с огнем, дым от лесных пожаров стремительно распространяется по соседним областям.

«Людям не сладко, горизонта не видно. Так обычно видно намного дальше», - комментирует один из жителей на видео в сети.

Густой дым дошел и до Киева. Высотные дома окутаны смогом. Даже солнце с трудом различается за пеленой. Мгновенно столица Украины взлетела на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Прямо сейчас экологическая обстановка в Киеве оценивается экспертами в два раза хуже, чем в китайском мегаполисе Чунцин - центре промышленности, в том числе химической.

«Основную опасность представляет все-таки дым, гарь, которая, в принципе, и в мирных, спокойных условиях вредит здоровью», - глава альянса общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин.

Едкая гарь уже достигает границы Украины с Белоруссией. Последствия лесных пожаров в зоне чернобыльской АЭС ощутят и жители других европейских стран. Французские ученые смоделировали распространение дыма на карте. Согласно исследованиям, он доберется даже до Италии и Испании. Чтобы обезопасить себя, помощь украинским спасателям уже решила оказать Германия.

«На сегодняшний день не хватает ни ресурсов, ни возможностей, ни сил, которые бы могли побороть вот это зло», - передает информацию, полученную от сотрудников МЧС, народный депутат Украины Виктор Медведчук.

В соседних с Украиной российских регионах дым от пожаров, как прогнозируют метеорологи, распространяться не будет. При этом специалисты внимательно следят за развитием событий. Что касается возможной помощи в тушении очагов возгорания, то, как заявили в российском МИД, власти нашей страны готовы рассмотреть такую возможность.