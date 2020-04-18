В Москве аннулировали 554 пропуска у носителей коронавируса

Москвичи, инфицированные коронавирусом и получившие при этом пропуска для выхода на улицу, не смогли обмануть власти Москвы. 554 электронных документа, которые пытались получить носители COVID-19 и проживающие с ними были аннулированы после того, как информация о них была сверена с компьютерной базой данных.

Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

«Они попытались получить пропуска для передвижения по Москве на транспорте, но так как по их ранее данному согласию мы располагаем информацией о них, эти данные были сверены, а пропуска - аннулированы», - сказал Лысенко.

Начальник Главконтроля напомнил, что люди, инфицированные коронавирусом и все, кто проживает с ними, должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразить COVID-19 окружающих и вылечиться самим.