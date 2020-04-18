В рекордные сроки: в Минобороны РФ показали ход строительства медцентра в Ростове-на-Дону

Министерство обороны РФ завершает строительство 16 многофункциональных медицинских центров.

Так, например, в Ростове-на-Дону двухэтажный медцентр сдадут уже 30 апреля. Строители приступили к монтажу окон и системы коммуникаций. Также был укомплектован штат медицинского персонала.

Специалисты, которые будут работать в центре, прошли дополнительное обучение на базе военно-медицинской академии в Петербурге.

Вчера, 17 апреля, министр обороны Сергей Шойгу объявил об открытии первого военного медцентра для лечения больных коронавирусом в Нижнем Новгороде.

Центры создаются на базе военных госпиталей Минобороны и позволят дополнительно ввести 1,6 тысячи мест для лечения пациентов с инфекционной патологией. Шойгу отметил, что применение современных технологий значительно сокращает сроки строительства и обеспечивает максимальное качество центров.

Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны России представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств ВС РФ для борьбы с распространением COVID-19.