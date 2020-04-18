Праздник веры: как готовятся к Пасхе в период пандемии

Для большинства верующих Пасха - это обязательное участие в ночном богослужении и крестном ходе, после которого запланировано посещение друзей и родных. В этом году от привычного празднования в РПЦ призвали отказаться в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге двери храмов открыты, однако прихожанам по всей стране настоятельно рекомендовано не посещать службы и оставаться дома в целях безопасности себя и окружающих.

«Христианин должен помнить: его забота - это забота о ближнем, а не о том, что я хочу. Посиди дома, друг мой, церковь жива. Церковь - это мы, если мы ведем себя скверно, то и церковь страдает!», - сказал «Звезде» иеромонах Макарий Маркиш.

В период пандемии для всех верующих праздничные богослужения будут доступны в онлайн-формате.

Большинство храмов страны - от самых маленьких церквушек до главных соборов - сделали все возможное, чтобы организовать трансляцию светлого праздника.

Подробнее о том, как проходит подготовка к Пасхе смотрите в сюжете нашего корреспондента Павла Кутаренко.