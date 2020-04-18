Голливуд «по-питерски»: автомобиль едва не рухнул в Мойку, отрываясь от полиции

В Санкт-Петербурге автомобиль, пытающийся оторваться от полиции, не вписался в поворот и чуть не рухнул в реку. Произошедшее было зафиксировано видеокамерой.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, преследуемый двумя экипажами ГИБДД, на полной скорости едет к пешеходному мосту, в самый последний момент сворачивая в сторону. Удачно совершить резкий поворот водителю не удается, и машина подскакивает, сбивая ограждения у воды и, перевернувшись в воздухе, падает вверх колесами.

По данным местного издания «Фонтанка», ДТП произошло сегодня, 18 апреля, около семи утра на набережной Крюкова канала вблизи Краснофлотского моста.

Сотрудники полиции заметили превысившую скорость машину еще возле Дворцового моста. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, находился, по информации правоохранителей, в нетрезвом состоянии. Остановить транспортное средство и выйти из него по требованию ГИБДД он отказался и совершил неудачную попытку« по-голливудски» оторваться от преследования, чуть не закончившуюся на дне Мойки.

Травмы, полученные 32-летним мужчиной из Элисты в ходе аварии, оказались не слишком серьезными. Водитель был доставлен в отделение полиции.