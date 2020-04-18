В Удмуртии запустили масштабную проверку всех въезжающих на территорию республики

На всех железнодорожных станциях и в аэропорту идет жесткий контроль за въезжающими в Удмуртию из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга лицами.

Развернуты пункты приема пассажиров, волонтеры-медики проверяют температуру. Сотрудники территориального Управления Роспотребнадзора выдают каждому прибывшему предписание о 14-ти дневной самоизоляции. Людей, у которых температура выше нормы передают врачам, проводится госпитализация.

На всех автомобильных транспортных узлах региона постоянно работают сотрудники ГИБДД и Росгваридии, которые контролируют поток прибывающих в регион граждан. Водители с пониманием реагируют на ограничительные меры, нарушений общественного порядка нет.

Глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился ввести режим домашней самоизоляции для всех жителей республики с 31 марта 2020 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что Удмуртия должна мобилизовать усилия в борьбе с коронавирусом во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.