Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме

В этом году в связи жесткими ограничительными мерами в период пандемии коронавируса вход паломникам был запрещен.Однако, настоящее чудо можно было увидеть каждому благодаря прямой трансляции.

По традиции, в ближайшее время частицы благодатного огня будут отправлены по всему миру.

Церемония схождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне Пасхи. На глазах верующих воспламеняются лампада и 33 свечи, число которых соответствует количеству земных лет, прожитых Иисусом Христом.