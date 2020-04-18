Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме
Из-за пандемии в этом году церемония прошла без участия паломников.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
В этом году в связи жесткими ограничительными мерами в период пандемии коронавируса вход паломникам был запрещен.Однако, настоящее чудо можно было увидеть каждому благодаря прямой трансляции.
По традиции, в ближайшее время частицы благодатного огня будут отправлены по всему миру.
Церемония схождения Благодатного огня проходит ежегодно накануне Пасхи. На глазах верующих воспламеняются лампада и 33 свечи, число которых соответствует количеству земных лет, прожитых Иисусом Христом.