Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Президент России Владимир Путин не посетит пасхальную службу в Храме Христа Спасителя, следуя ограничениям режима самоизоляции в столице.

В связи с введенными в Москве и регионах страны мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией в этом году глава государства нарушит традицию и проведет Пасху не в храме. Путин поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Кроме этого, президент по случаю церковного праздника обменяется поздравлениями с главой РПЦ Патриархом Кириллом.