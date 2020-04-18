Названы проявляющиеся на коже симптомы COVID-19

Возможными симптомами коронавирусной инфекции могут стать сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи. Об этом сообщил рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.

По словам специалиста, чаще всего сыпь при заболевании COVID-19 проявляется у молодых пациентов. Под высыпаниями подразумеваются обширные покраснения на коже.

«При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная», - цитирует пульмонолога «Московский комсомолец».

К настоящему моменту подтверждения тому, что такие высыпания действительно могут быть симптомами коронавируса, нет.