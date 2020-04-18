Ансамбль песни и пляски Росгвардии исполнил новую песню в поддержку врачей

Композицию «Доктор, как хорошо, что вы рядом» исполнил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Невидимый враг напал на нашу планету. И вдруг все мы и поняли, что самое великое искусство - это искусство врачевания! Спасибо, дорогие и ставшие родными нам медики, за то, что вы сегодня на переднем крае войны с этим невидимым врагом! Все вы - реаниматологи, медицинские сестры, те, кто принимает звонки от заболевших, те, кто работает в приемных отделениях, водители скорой помощи, те, кто проводит дезинфекцию помещений в больницах и поликлиниках, весь медицинский персонал - настоящие герои!», - обратился к докторам художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ генерал-майор Виктор Елисеев.