В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Выдача медикаментов будет осуществляться по назначению врача.
© Фото: Lilly, imagebroker.com, Globallookpress
Заболевшим острой респираторной вирусной инфекцией в Подмосковье начнут выдавать бесплатно лекарственные препараты. Соответствующее постановление было подписано губернатором области Андреем Воробьевым.
Согласно документу, выдача медикаментов будет организована по назначению врачей.
Незадолго до этого такое же решение принял и мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно последней статистике оперштаба по борьбе с коронавирусом, число зараженных в России достигло 36 793 человек, выздоровели - 3057, скончались - 313.