Россия безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем на коронавирус
С помощью тестов в Белоруссии были выявлены первые заболевшие.
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РФ с февраля безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
С помощью тестов в Белоруссии были выявлены первые заболевшие, говорится в сообщении. Благодаря этому появилась возможность начать проведение противоэпидемических мероприятий в стране, отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Российская Федерация занимает второе место по числу проводимых тестов на наличие инфекции коронавируса у населения.