Россия безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем на коронавирус

РФ с февраля безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С помощью тестов в Белоруссии были выявлены первые заболевшие, говорится в сообщении. Благодаря этому появилась возможность начать проведение противоэпидемических мероприятий в стране, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Российская Федерация занимает второе место по числу проводимых тестов на наличие инфекции коронавируса у населения.