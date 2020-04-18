В Уфе из закрытой на карантин больницы сбежали врачи

В Уфе из Республиканской больницы имени Куватова, изолированной на карантин, сбежали семь медиков.

Нарушение карантинного режима со стороны работников учреждения – врачей и медицинского персонала - произошло 10 апреля. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в надзорных органах Башкирии.

Самовольно покинувшие здание уфинской больницы сотрудники не дождались необходимых результатов повторного тестирования на коронавирусную инфекцию. Шесть человек были принудительно возвращены обратно.

Всего на территории Республики Башкортостан были закрыты на карантин 11 медицинских учреждений.

Накануне глава региона сообщил, что общий режим самоизоляции в регионе будет продлен как минимум до конца мая.