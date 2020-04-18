В Подмосковье отмечено снижение случаев заболевания коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории региона отмечено постепенное снижение заболеваний коронавирусной инфекцией.

При этом, отметил губернатор области, количество тестов в Подмосковье увеличивается.

«На сегодняшний день по отношению к вчерашнему прирост составил 12%, вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%», - сказал он в эфире телеканала «360».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве открылась областная лаборатория по диагностике COVID-19. В ней будут проводиться до двух тысяч исследований в сутки.