В Подмосковье отмечено снижение случаев заболевания коронавирусом
По словам губернатора области, в то же время количество тестов в Подмосковье увеличивается.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории региона отмечено постепенное снижение заболеваний коронавирусной инфекцией.
При этом, отметил губернатор области, количество тестов в Подмосковье увеличивается.
«На сегодняшний день по отношению к вчерашнему прирост составил 12%, вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%», - сказал он в эфире телеканала «360».
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве открылась областная лаборатория по диагностике COVID-19. В ней будут проводиться до двух тысяч исследований в сутки.