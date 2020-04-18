В инфекционной больнице в Новой Москве запускается симуляционный центр

Для медицинских сотрудников новой инфекционной больницы в поселении Вороновское начнет работать симуляционный центр, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В частности, у врачей и медсестер появится возможность отработать практические навыки, которые максимально точно воссоздают клинические ситуации с особенностями течения коронавируса и легко интегрируются с настоящими аппаратами ИВЛ и дефибрилляции.

«Симуляторы позволяют не только реалистично отобразить различные состояния пациента, но и оценить уровень выполнения упражнений, разобрать с преподавателем все действия и ошибки», - отметил заммэра.

Обучение начнется в ближайшее время под руководством опытных инструкторов и экспертов симуляционного центра Международного медицинского кластера Сколково, который предоставил тренажеры в новую больницу.

Отмечается, что роботы-пациенты, которые будут использоваться для обучения специалистов, разработаны для решения самых сложных задач.

«В ближайшие недели в центре пройдут обучение свыше 1000 врачей и медицинских сестер, которые затем будут направлены в инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19», - сказал Бочкарев.

По его словам, также предусмотрен специальный курс по правилам и требованиям инфекционной безопасности самих медицинских работников.

Инфекционная больница для лечения пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское в Новой Москве была построена за месяц.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что она рассчитана на 800 коечных мест и оснащена всем необходимым современным оборудованием.

На данный момент на территории России заражены свыше 36 тысяч человек, из которых 4785 за последние сутки.