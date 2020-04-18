Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В инфекционной больнице в Новой Москве запускается симуляционный центр

Светлана Головина
12:16 18.04.2020
Медперсонал сможет отработать практические навыки, которые точно воссоздают клинические ситуации течения COVID-19.
В инфекционной больнице в Новой Москве запускается симуляционный центр
© Фото: Максим Мишин, mos.ru

Для медицинских сотрудников новой инфекционной больницы в поселении Вороновское начнет работать симуляционный центр, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В частности, у врачей и медсестер появится возможность отработать практические навыки, которые максимально точно воссоздают клинические ситуации с особенностями течения коронавируса и легко интегрируются с настоящими аппаратами ИВЛ и дефибрилляции.

«Симуляторы позволяют не только реалистично отобразить различные состояния пациента, но и оценить уровень выполнения упражнений, разобрать с преподавателем все действия и ошибки», -  отметил заммэра.

Обучение начнется в ближайшее время под руководством опытных инструкторов и экспертов симуляционного центра Международного медицинского кластера Сколково, который предоставил тренажеры в новую больницу.

Отмечается, что роботы-пациенты, которые будут использоваться для обучения специалистов, разработаны для решения самых сложных задач.

«В ближайшие недели в центре пройдут обучение свыше 1000 врачей и медицинских сестер, которые затем будут направлены в инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19», - сказал Бочкарев.

По его словам, также предусмотрен специальный курс по правилам и требованиям инфекционной безопасности самих медицинских работников.

Инфекционная больница для лечения пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское в Новой Москве была построена за месяц.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что она рассчитана на 800 коечных мест и оснащена всем необходимым современным оборудованием.

На данный момент на территории России заражены свыше 36 тысяч человек, из которых 4785 за последние сутки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата18.04.2020, 12:53
Малые противолодочные корабли ТОФ атаковали бомбами подлодку «противника» в Тихом океане
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата17.04.2020, 13:42
В МИД РФ заявили об ухудшении перспектив продления СНВ-3
Дата17.04.2020, 15:00
На грани жизни и смерти: как экипаж российских космонавтов пережил десятки аварий за один полет
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
13:10 В стране и мире
Россия безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем на коронавирус
13:02 В стране и мире
В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
12:27 В стране и мире
В Подмосковье отмечено снижение случаев заболевания коронавирусом
12:16 В стране и мире
В инфекционной больнице в Новой Москве запускается симуляционный центр
11:55 В стране и мире
В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:28 Армия
Подготовленная к участию в Параде Победы боевая техника ЮВО будет поставлена на хранение
13:20 В стране и мире
В Госдуме ответили Лукашенко на критику российских тест-систем на COVID-19
13:10 В стране и мире
Россия безвозмездно передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем на коронавирус
13:02 В стране и мире
В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
12:53 Армия
Малые противолодочные корабли ТОФ атаковали бомбами подлодку «противника» в Тихом океане
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Названа температура гибели коронавируса
Четыре «всадника» онкологии: названы предшествующие раку заболевания
Врач рассказала, что необходимо пить для улучшения работы мозга
Видео
«Не надо паники»: врач рассказал, что необходимо делать в случае инфицирования COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Врач рассказала, как не занести коронавирус с улицы в квартиру
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.