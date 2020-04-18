Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в Новой Москве

В Новой Москве в поселении Вороновском открылся новый инфекционный центр. Его построили за месяц. Первых пациентов там примут уже в понедельник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра медицинского учреждения 17 апреля.

«Клиника не временная, а считается капитальной, и будет служить еще десятилетия после того, как мы закончим борьбу с коронавирусом, что чрезвычайно важно», - отметил мэр столицы.

В медицинском центре предусмотрено 800 коек-мест. Также лечебное учреждение уже оснащено необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.

Строительство больницы из быстровозводимых конструкций начали 12 марта.

Возведение медицинского инфекционного центра в Новой Москве для заразившихся COVID-19 похоже на проект в китайском Ухане, откуда и распространился новый вирус по миру. Там больницу для пациентов с инфекцией построили за десять дней. Впрочем, по площади здание в половину меньше российского - 34 тысячи квадратных метров. К тому же, для его сооружения использовались временные конструкции. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за «бетонным» кольцом, где нет крупных жилых комплексов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273.