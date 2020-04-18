Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении самолета под Хабаровском
Трагедия произошла утром 18 апреля.
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Под обломками легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, найдено тело четвертого погибшего, сообщили в администрации Хабаровского района региона.
На данный момент их личности устанавливаются.
Крушение самолета произошло утром в субботу, 18 апреля в 35 км от Хабаровска. Воздушное судно из-за сильного столкновения с землей загорелось и развалился на части.