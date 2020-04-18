В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу

Российские ученые завершили разработку тест-системы на выявление в крови наличия антител к коронавирусной инфекции. В настоящий момент уже активно идет период клинических испытаний.

Как сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов, в случае успешного прохождения всех проверок тест будет направлен на официальную регистрацию. Причем, в сложных условиях, связанных с эпидемией COVID-19, формальная сторона процедуры будет упрощена настолько, насколько возможно.

Врач подчеркнул, что с помощью данной разработки можно будет не только определять, кто перенес инфекцию, но и находить людей с высокой концентрацией антител.

«Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных», - указал специалист на своей странице в Facebook.

Ранее власти Москвы сообщили о том, что выздоровевшие от коронавируса пациенты, желающие стать донорами плазмы, будут поучать денежные выплаты за процедуру. Стать донорами смогут люди, не имеющие хронических заболеваний, в возрасте от 18 до 55 лет.