Путин поручил Минобороны представить предложения по борьбе с COVID-19 с привлечением средств ВС РФ

Владимир Путин поручил Министерству обороны России представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств ВС РФ для борьбы с распространением COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Срок - 22 апреля. Ответственный: Сергей Шойгу», - уточняется в публикации.

Ранее Путин сообщил о том, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден. С таким сообщением он выступил на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.