В Мурманске скончалась пациентка с коронавирусом

В Мурманске умерла пациентка с положительным диагнозом на коронавирус. Об этом сообщил оперштаб региона в субботу, 18 апреля.

«У 73-летней женщины установлен диагноз: двусторонняя полисегментарная пневмония. Также она страдала артериальной гипертонией и ожирение», - отмечается в сообщении.

Впервые пенсионерка обратилась за помощью 13 апреля после возвращения из Санкт-Петербурга. На протяжении нескольких дней у нее держалась высокая температура, однако от госпитализации женщина отказалась. На следующий день администрация больницы повторно направила скорую помощь для перевозки в больницы. Пенсионерке потребовалась искусственная вентиляция легких.

«Взяты анализы на коронавирус, показавшие отрицательный результат. Повторный анализ через несколько дней выявил коронавирус», - пояснили в штабе.

Сегодня, 18 апреля, стало известно о том, что в России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян.