Работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу

Из-за пандемии коронавируса на территории России работодатели смогут до 15 июня привлекать в качестве работников иностранных граждан, не имеющих действующего разрешения. Соответствующий документ был подписан Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что данное право дается при условии выполнения работодателем установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе в порядке, определенном законодательством России, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в страну в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу», - уточняется в тексте указа.

Помимо этого организации необходимо наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников.