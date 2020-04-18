Сегодня, 18 апреля, православные христиане встречают Великую субботу – канун Светлого Воскресенья, последний день перед Пасхой.

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов страны в честь субботы Страстной недели пройдут богослужения в храмах. В этом году церковное празднование состоится без прихожан в связи со сложным эпидемиологическим режимом, связанным с распространением COVID-19.

Сегодняшние службы в храмах будут посвящены сошествию Иисуса Христа в ад для возвещения победы над смертью. Согласно писанию, сын Бога спустился в ад, избавив ожидавшие его искренно и с верой души, пока его погребенное тело находилось «во гробе».

В этот день во время вечерни священнослужителями читаются 15 паремий – пророчеств из Ветхого завета о смерти, страданиях и возрождении Спасителя.

Согласно существующей традиции, в Страстную субботу верующие приходили в храмы для освещения праздничной пищи, такой как куличи и пасхальные яйца. В текущем году из-за режима самоизоляции православных призывают обойтись домашним благословением пасхальной еды.

Как указали в РПЦ, сделать это можно трижды пропев перед трапезой пасхальный тропарь о воскресении Христа, поправшего смерть. При наличии дома святой воды ею следует окропить пищу во имя Троицы.

Пасхальное богослужение начнется сегодня в ночь на праздник в 23.30. Торжественная служба в храме Христа Спасителя будет, как и в прошлые годы, транслироваться по телевидению.