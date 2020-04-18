Опубликованы кадры с места крушения самолета под Хабаровском
В результате трагедии погибли четыре человека.
© Видео: паблик ДТП_КХВ © Фото: ДТП_КХВ
Видео с места крушения легкомоторного самолета вблизи села Лесное Хабаровского края было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах видно, что в результате сильного столкновения с землей воздушное судно развалилось на части. На месте трагедии тушением обломков занимаются спасатели.
Жертвами крушения стали четыре человека.
Ранее в МЧС России по региону сообщили, что информация о крушении самолета поступила в 06.45 по московскому времени.
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