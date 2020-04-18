Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов россиян и водительских удостоверений, срок действия которых истекает 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Россияне, которым исполнилось 14 лет, но они не успели получить паспорт в период с 1 февраля по 15 июля, в качестве удостоверения личности могут использовать свидетельство о рождении или же заграничный паспорт.

Кроме того, Путин поручил МВД РФ определить порядок и сроки замены и выдачи документы. Данные меры принимаются в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.