Четыре человека погибли при крушении самолета в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека. Тело последнего погибшего было найдено среди обломков Л-4.

Ранее предполагалось, что погибших было трое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Хабаровского района региона.

В настоящий момент личности жертв крушения устанавливаются.

Авиакатастрофа произошла утром сегодняшнего дня, 18 апреля, в 35 километрах от Хабаровска. Воздушное судно упало на нежилую зону и загорелось после падения.