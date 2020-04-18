Четыре человека погибли при крушении самолета в Хабаровском крае
Личности погибших в авиакатастрофе устанавливаются.
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В Хабаровском крае при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека. Тело последнего погибшего было найдено среди обломков Л-4.
Ранее предполагалось, что погибших было трое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Хабаровского района региона.
В настоящий момент личности жертв крушения устанавливаются.
Авиакатастрофа произошла утром сегодняшнего дня, 18 апреля, в 35 километрах от Хабаровска. Воздушное судно упало на нежилую зону и загорелось после падения.