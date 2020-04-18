В общественном транспорте Москвы прекратят продажу одноразовых билетов

Со среды, 22 апреля, в Москве передвигаться на общественном транспорте можно будет только по картам «Тройка» и «Стрелка», месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Подмосковья.

Как уточнил столичный мэр Сергей Собянин, действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая. Неиспользованные поездки будут компенсированы позднее.

Также мэр отметил, что для проезда необходимо будет включить номер карты для проезда в свой цифровой пропуск. В противном случае карта не сработает. При этом, данную процедуру необходимо осуществить не менее чем за пять часов до первой поездки.

Ранее сообщалось, что весь апрель в городе будет закрыто большинство предприятий, а для передвижения по столице до конца месяца необходимо использовать цифровые пропуска.