В России подтверждены еще 4785 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян.

Также известно о том, что за сутки были выписаны 476 человек - общее число выздоровевших достигло 3057 россиян.

За сутки было зафиксировано 40 смертей от COVID-19: в Москве - 21, в Воронежской области - 4, в Республике Ингушетия и Псковской области - 2. По одному случаю в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Волгоградской и Кемеровской областях, а также в Хабаровском и Краснодарском крае, и в Санкт-Петербурге.

За весь период эпидемии в РФ от коронавируса скончались 313 человек.