В Храме Гроба Господня началась церемония схождения Благодатного огня
Из-за пандемии COVID-19 в этом году церемония проходит без паломников.
© Фото: Debbie Hill, imago stock&people, Globallookpress
В Иерусалиме в храме Гроба Господня началась Церемония схождения Благодатного огня.
В связи с пандемией коронавируса в церемонии не принимают участие верующие и паломники.
По традиции схождение огня будут транслировать в прямом эфире, после чего его частицы отправят в тысячи православных храмов по всему миру.
Схождение Благодатного огня является ежегодным событием накануне светлого праздника Пасхи.