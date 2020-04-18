Собянин разъяснил, кому не нужно получать цифровые пропуска

Получать цифровые пропуска не обязаны военные, правоохранители и другие обладатели удостоверений гособразца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр города подчеркнул, что, тем не менее, в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных или служебных машин, а также электронных карт.

«Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска», - добавил Собянин.

В Москве продлен режим ограничений из-за распространения коронавируса до 1 мая. Отмечается, что весь апрель в городе будет закрыто большинство предприятий. Кроме того, до конца месяца необходимо использовать цифровые пропуска.