Еще 162 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Еще 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции после прохождения лечения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 по столице составляет 1679 человек.

«Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто ещё находится в больнице. Очень надеюсь, что количество выздоровевших, желающих помочь, будет также расти», - отметила Ракова.

Для подтверждения отсутствия заболевания пациент проходит дополнительные специальные исследования. Эксперты отмечают, что кровь выздоровевших от COVID-19 пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.